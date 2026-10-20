Детские смарт-часы занимают отдельную нишу носимой электроники. Для ребёнка это первый собственный гаджет, особенно актуальный, когда смартфон ещё рано покупать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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