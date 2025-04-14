Деятельность коллекторов хотят запретить в России

Депутаты от ЛДПР выступили с предложением о полном запрете деятельности коллекторов в России. Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, обосновал необходимость этой меры, сообщает 360.
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