Грегг Попович: «Ключ к успеху? Взять на драфте Тима Данкана и оставаться в живых»

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович во время общения с журналистами ушел от вопроса по поводу возможного выхода на 1-е место в истории НБА по количеству побед в регулярных чемпионатах.
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