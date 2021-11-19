Грегг Попович: «Ключ к успеху? Взять на драфте Тима Данкана и оставаться в живых»

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович во время общения с журналистами ушел от вопроса по поводу возможного выхода на 1-е место в истории НБА по количеству побед в регулярных чемпионатах.

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