Этот таинственн...
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Россиянин
Какие же они инопланетяне, если живут на земле больше нас?😅
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Тимур Бикметов
интересно!!!
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Тайну нашли... Это обычное бутылочно-баночное стекло, обкатанное морем...
Морские камешки
Этот таинственный мир
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