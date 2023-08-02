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Тарасенко о переходе в «Оттаву»: «Я был в восторге от возможности играть в Канаде, слышал истории о том, как там любят хоккей»

31-летний форвард заключил с «Оттавой» контракт на год и 5 миллионов долларов. «В прошлом году многое произошло.

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