Новый вариант мирного плана Владимира Зеленского будет в очередной раз отвергнут президентом США Джо Байденом.
В США раскритиковали мирный план Зеленского
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
нацик проходимец Зеленский не в состоянии предложить мирный план! его место на виселице а не на гастролях и фото сессии в сша!
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17 час.
Житель Империи
У одного деменция у другого маразм…, встретятся два одиночества…
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15 час.
Андрей
Клоун зеленский хочет, чтобы началась 3 мировая война и скрыла все его преступления на Украине, мерзавец!!
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15 час.
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