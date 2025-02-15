Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Иноземцев
    "...Академик Нигматуллин привел и обосновал ужасающую статистику о большинстве населения, нищих и бедных в современно...«Как они живут, я...
  • Александр Иноземцев
    "...как это объясняет то, чито СНИЛС открыто напечатан на проездном сезонном билете, на выдаваемых документах о собст...Россиян предупред...
  • Александр Иноземцев
    "...к предложениям выше по тексту у меня претензий нет". ======================================== 😊 АГА! Обсуждаемую...Кремль удивил отв...

5 лет торговал на обочине за копейки, пока к столу не подъехал большой чёрный джип и дал один совет.

5 лет торговал на обочине за копейки, пока к столу не подъехал большой чёрный джип и дал один совет.

Традиционный анекдот в тему: Экскурсовод ведёт по цеху фабрики варенья экскурсию школьников. Проходят мимо огромного чана, дети спрашивают: - А тут из чего варенье варится? - Из инжира! - А в нём, что много жира? - В нём вообще нет жира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх