5 лет торговал на обочине за копейки, пока к столу не подъехал большой чёрный джип и дал один совет.

Традиционный анекдот в тему: Экскурсовод ведёт по цеху фабрики варенья экскурсию школьников. Проходят мимо огромного чана, дети спрашивают: - А тут из чего варенье варится? - Из инжира! - А в нём, что много жира? - В нём вообще нет жира.