5 лет торговал на обочине за копейки, пока к столу не подъехал большой чёрный джип и дал один совет.

Традиционный анекдот в тему: Экскурсовод ведёт по цеху фабрики варенья экскурсию школьников. Проходят мимо огромного чана, дети спрашивают: - А тут из чего варенье варится? - Из инжира! - А в нём, что много жира? - В нём вообще нет жира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии