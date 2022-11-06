Дурацкая затея дедушки Джо

Доброе утро, Империя. Эта история произошла еще в XIII веке в Венеции, чьи стеклодувы тогда славились на всю Ойкумену — у венецианцев были традиции и секреты производства цветного стекла, из которого создавались изделия, по праву достойные королей.
Доброе утро, Империя. Эта история произошла еще в XIII веке в Венеции, чьи стеклодувы тогда славились на всю Ойкумену — у венецианцев были традиции и секреты производства цветного стекла, из которого создавались изделия, по праву достойные королей.
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