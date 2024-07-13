Землю 13 июля накроет мощный геошторм

Землю 13 июля накроет мощный геоштормЗемлян сегодня, 13 июля, ждут очередная мощная магнитная буря. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, пик геошторма придётся на вечер субботы и в ночь на воскресенье.
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