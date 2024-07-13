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Живая Кубань

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Землю 13 июля накроет мощный геошторм

Землю 13 июля накроет мощный геошторм

Землю 13 июля накроет мощный геоштормЗемлян сегодня, 13 июля, ждут очередная мощная магнитная буря. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, пик геошторма придётся на вечер субботы и в ночь на воскресенье.

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