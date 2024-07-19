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Штат Нью-Джерси хочет приобрести «Сиксерс»

«Штат Нью-Джерси прилагает серьезные усилия, чтобы убедить «Сиксерс» переехать в Нью-Джерси на новую арену, которая будет построена в Камдене, подтвердили четыре человека, знакомые с обсуждениями.

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