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Пятый канал

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Жители Нижегородской области отправили участникам СВО 5,2 тысячи тонн помощи

Жители Нижегородской области отправили участникам СВО 5,2 тысячи тонн помощи

Нижегородская область направила участникам СВО около 790 гуманитарных конвоев и 5,2 тысячи тонн грузов.

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