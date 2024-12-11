Врио губернатора Ростовской области сообщил о последствиях ракетной атаки на Таганрог

В результате ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Таганрог было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело более десятка автомобилей, заявил 11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.