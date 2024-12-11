ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Т.е. эту хрень можно было заказать удаленно??? Проснулись.Депутаты предложи...
  • Вячеслав Денисов
    Ну, да... раньше этот идиот не знал, что людей резать ножом нехорошо. Какой умный у нас суд, что догадался запретить ...В Краснодаре избр...
  • ИгорьОвчаренко
    Как водили МУ-МУ так и будем водить. Только заканчивается третий год войны....В Госдуме высказа...

Врио губернатора Ростовской области сообщил о последствиях ракетной атаки на Таганрог

Врио губернатора Ростовской области сообщил о последствиях ракетной атаки на Таганрог

В результате ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Таганрог было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело более десятка автомобилей, заявил 11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Всё надоело.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх