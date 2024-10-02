Дегтярев: экипаж севшего в Минводах самолета действовал профессионально

Экипаж самолета с делегацией России во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко действовал профессионально во время полета из Москвы в Доху, который не состоялся из-за закрытия Ираном воздушного пространства.
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