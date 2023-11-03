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militaryarms

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Характеристики и описание танка Merkava Barak, его вооружение и плюсы

Характеристики и описание танка Merkava Barak, его вооружение и плюсы

Вооруженные силы Израиля активно используют цифровые технологии ведения войны. В октябре 2023 года в арсенал страны поступил танк Merkava Barak, по описанию и характеристикам похожий на предыдущую модель.

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