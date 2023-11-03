Характеристики и описание танка Merkava Barak, его вооружение и плюсы

Вооруженные силы Израиля активно используют цифровые технологии ведения войны. В октябре 2023 года в арсенал страны поступил танк Merkava Barak, по описанию и характеристикам похожий на предыдущую модель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии