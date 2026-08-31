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Мировое обозрение

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Почему Россия запустила одну из своих мощнейших ядерных МБР после визита директора ЦРУ?

Почему Россия запустила одну из своих мощнейших ядерных МБР после визита директора ЦРУ?

Россия провела очередную демонстрацию стратегического сдерживания: с космодрома Плесецк в Архангельской области выполнен успешный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

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