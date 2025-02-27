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Военное обозрение

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Проблема сокращения числа носителей ракет Tomahawk в ВМС США

Проблема сокращения числа носителей ракет Tomahawk в ВМС США

Десятки кораблей и подлодок из состава ВМС США вооружены крылатыми ракетами Tomahawk. По разным причинам, в будущем количество носителей такого оружия станет постепенно сокращаться, что негативно повлияет на ударный потенциал флота.

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