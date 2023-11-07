Когда вас уволят из-за искусственного интеллекта: 10 профессий, которые могут исчезнуть уже в 2024 году

Дмитрий Гурин

Этот "ИИ" всего лишь пока набор программ с расширенными алгоритмами работы с постоянным внесением корректировок и дополнений в основном врукопашную. Ну не может пока компьютер даже если он супер-супер-супер превзойти мозг человека. Чуть параметры работы уйдут с сторону от прогнозируемого и как говориться "УПС" начинаем разбираться. Даже на днях по зомбоящику трепались о начале разработок ИИ в определении патологий быстрого обнаружения рака мозга. И что? Врачи все новые данные поступающие практически со всей страны вносят их в рукопашную.