Когда вас уволят из-за искусственного интеллекта: 10 профессий, которые могут исчезнуть уже в 2024 году

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Этот &quot;ИИ&quot; всего лишь пока набор программ с расширенными алгоритмами работы с постоянным внесением корректировок и дополнений в основном врукопашную. Ну не может пока компьютер даже если он супер-супер-супер превзойти мозг человека. Чуть параметры работы уйдут с сторону от прогнозируемого и как говориться &quot;УПС&quot; начинаем разбираться. Даже на днях по зомбоящику трепались о начале разработок ИИ в определении патологий быстрого обнаружения рака мозга. И что? Врачи все новые данные поступающие практически со всей страны вносят их в рукопашную.
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1 д.
лл
лина любимцева
ИИ - продукт лени.
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1 д.

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