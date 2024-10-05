ПНИПУ: перенос сознания в цифровую среду создаст этические и социальные проблемы

Ученые Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали главные препятствия для реализации идеи "цифрового бессмертия" — возможности в той или иной воссоздать сознание человека в виртуальной среде с возможностью взаимодействия с внешним миром.
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