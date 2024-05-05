Шойгу: ВС России успешно продвигаются на Красноармейском направлении

Подразделения Вооруженных сил России успешно продвигаются на Красноармейском направлении. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии