Шойгу: ВС России успешно продвигаются на Красноармейском направлении

Подразделения Вооруженных сил России успешно продвигаются на Красноармейском направлении. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале ведомства.