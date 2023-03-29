Не так давно президент Украины Владимир Зеленский в буквальном смысле закричал о помощи. Западные страны обязались перед украинским главой предоставить инновационное вооружение и большое число снарядов, но киевский режим не получил обещанного.
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский в буквальном смысле закричал о помощи. Западные страны обязались перед украинским главой предоставить инновационное вооружение и большое число снарядов, но киевский режим не получил обещанного.
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