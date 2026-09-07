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Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против России

Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против России

После начала войны на Украине Арктика превратилась в зону военного риска. В чем заключается новая стратегия НАТО и как Россия будет защищать Арктику, в интервью изданию Украина.

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