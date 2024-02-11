Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Командиров на фронте наделят полномочиями бороться со «ждунами» и диверсантами Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии