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Спички - не игрушка

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Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

  Командиров на фронте наделят полномочиями бороться со «ждунами» и диверсантами Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания, сообщает ТАСС.

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