Владимир Путин Россия Федерациясе Президенты вазифаларына кереште. Ул инаугурация тантанасында Россия Федерациясе Конституциясенә кулын куеп, ант бирде.
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Владимир Путин Россия Федерациясе Президенты вазифаларына кереште. Ул инаугурация тантанасында Россия Федерациясе Конституциясенә кулын куеп, ант бирде.