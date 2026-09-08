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Песков назвал крайне опасным процессом попытки сохранения однополярного мира

Песков назвал крайне опасным процессом попытки сохранения однополярного мира

Однополярная модель мира утрачивает свою эффективность, но сторонники прежнего порядка пытаются вернуть влияние жесткими методами.

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