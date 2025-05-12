Агуэро выиграл почти $14 тысяч, поставив на победу «Барселоны» над «Реалом»

Серхио Агуэро выиграл почти 14 тысяч долларов благодаря победе «Барселоны» в класико. Экс-форвард каталонского клуба поставил 7 тысяч долларов на криптоплатформе Stake на победу команды Ханси Флика в игре 35-го тура Ла Лиги против «Реала».