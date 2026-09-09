Министр финансов Бессент, конечно, очень своеобразная фигура: сначала высокомерие и снобизм, потом все остальное.
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это поведение типичного гопника,каковым и является правящая "элита" мирового жандарма(одновременно и бандита)...амеры чувствуют,что созданная ими модель поведения и управления уже не срабатывает,но не в силах предложить что-то иное(тогда же самим работать придётся,а это они делать разучились)...поэтому они везде поднимают ставки...блеф,наглость,сила...пока работает,но недолго...если игроки не схватятся за револьверы-амеры и гейропка проиграют...но не завтра...