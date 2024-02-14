Архангельская область и РАМ им. Гнесиных развивают сотрудничество

Акцент во взаимодействии делается на подготовку кадров в сфере культуры.Этот вопрос обсудили губернатор Поморья Александр Цыбульский и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский во время рабочего совещания.
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