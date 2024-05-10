В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку после ДТП. Согласно видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza, автобус сначала вылетел на тротуар, потом выехал на встречную полосу, столкнулся как минимум с двумя автомобилями, а потом пробил ограждение Поцелуева моста и упал в воду.