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Суть Событий

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Против рэпера-иноагента Noize MC возбудили уголовное дело

Против рэпера-иноагента Noize MC возбудили уголовное дело

В отношении рэп-музыканта Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом) в России возбудили уголовное дело.

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