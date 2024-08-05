Новая льгота для пенсионеров: с понедельника будет бесплатно Юлия ЧелкановаС 5 августа пенсионеры смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, что является значимым шагом в поддержке этой важной социальной группы.
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