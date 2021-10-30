Владимир Путин - Запугивать никого не надо, Недопустимо давление, из-за которого люди могут потерять работу.

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Вера Федорова
Не понимаю, почему люди не прививаются?!
Richard B Riddick
Здесь уйма статей поясняющих это, а самый простой ответ - не всем можно даже апельсины, а многим рыбу, кому-то шоколад и Т.Д. ... Но уж про компоненты вакцин - к ним гораздо больше медотводов ...
Анна Эржибова
Мне цитрус нельзя чешусь и коркой покрывается лицо и сладкого нельзя раз в неделю :)а что в этой овне я не знаю бумагу подсовывают что сама укололась и?никто не отвечает за то-что с тобой будет,сама виновата
Горыныч
1. Прививаться недоработанной вакциной? Хотите - Ваше право. 2. Любой ВРАЧ Вам скажет - во время эпидемий, пандемий НЕ прививают. Прививают ДО.
Вера Федорова
Здесь, в интернете, есть и много статей, где доходчиво опровергаются мифы от вакцинации. Есть такое понятие, как доказательная медицина.
Вера Федорова
Ань, вот я удивляюсь нашей дремучести...
Вера Федорова
Лучше поздно, чем никогда.
Анна Эржибова
Попросила терапевта отправить на анализы и т.д. только поржала и указала на дверь типа с какого должна проводить анализы и т.д. а ведь везде с экранов кричат они врачи первоклассные учОные профессионалы и т.д. так что всю ответственность сама берёшь на себя,медотвода мне не видать
Вера Федорова
Если есть такие аллергические симптомы, то, конечно, лучше бы обратиться к аллергологу.Это даже не из-за вакцинации. Тот в любом случае назначит пробы, а там уж и сделает заключение. В интернете есть про компоненты прививок- можно посмотреть.
Светлана Митленко
Полный беспредел!!!

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