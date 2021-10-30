Владимир Путин - Запугивать никого не надо, Недопустимо давление, из-за которого люди могут потерять работу.

ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаВладимир Путин - Запугивать никого не надо, Недопустимо давление, из-за которого люди могут потерять работу. В ШАГЕ ОТ БУНТА. ДЕТЕЙ НЕПРИВИТЫХ РОДИТЕЛЕЙ В АДЫГЕЕ ЛИШАЮТ ШКОЛЫ В Адыгее разгорается нешуточный скандал.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваНе понимаю, почему люди не прививаются?!Richard B RiddickЗдесь уйма статей поясняющих это, а самый простой ответ - не всем можно даже апельсины, а многим рыбу, кому-то шоколад и Т.Д. ... Но уж про компоненты вакцин - к ним гораздо больше медотводов ...Анна ЭржибоваМне цитрус нельзя чешусь и коркой покрывается лицо и сладкого нельзя раз в неделю :)а что в этой овне я не знаю бумагу подсовывают что сама укололась и?никто не отвечает за то-что с тобой будет,сама виноватаГорыныч1. Прививаться недоработанной вакциной? Хотите - Ваше право. 2. Любой ВРАЧ Вам скажет - во время эпидемий, пандемий НЕ прививают. Прививают ДО.Вера ФедороваЗдесь, в интернете, есть и много статей, где доходчиво опровергаются мифы от вакцинации. Есть такое понятие, как доказательная медицина.Вера ФедороваАнь, вот я удивляюсь нашей дремучести...Вера ФедороваЛучше поздно, чем никогда.Анна ЭржибоваПопросила терапевта отправить на анализы и т.д. только поржала и указала на дверь типа с какого должна проводить анализы и т.д. а ведь везде с экранов кричат они врачи первоклассные учОные профессионалы и т.д. так что всю ответственность сама берёшь на себя,медотвода мне не видатьВера ФедороваЕсли есть такие аллергические симптомы, то, конечно, лучше бы обратиться к аллергологу.Это даже не из-за вакцинации. Тот в любом случае назначит пробы, а там уж и сделает заключение. В интернете есть про компоненты прививок- можно посмотреть.Анна ЭржибоваПосмотрим,за время отпуска что то сделаю,виноград не цитрус съела немного сижу опухшая:)таки делаВера ФедороваДа...берегите себя, Аня, и будьте здоровы.Светлана МитленкоПолный беспредел!!!AAntanasГенноцид полный.Комментировать
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