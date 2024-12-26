❗️🔊⚡️Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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❗️🔊⚡️Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.