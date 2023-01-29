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Кто такой полковник Макгрегор, «воюющий за Путина» в США

Кто такой полковник Макгрегор, «воюющий за Путина» в США

27.01.2023 · В мире Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор не перестает удивлять. То он говорит, что Путин привел Вашингтон в отчаяние мощными ударами по ВСУ, то предсказывает скорое поражение Украины или называет слабые места американских танков «Абрамс».

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