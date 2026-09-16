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У «Локо» сорвался переход корейского игрока в последний день трансферного окна

У «Локо» сорвался переход корейского игрока в последний день трансферного окна

«Локомотив» был близок к трансферу корейского полузащитника Дон Гён Ли из «Ульсан Хёнде» в последние дни трансферного окна.

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