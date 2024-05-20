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Петербургский дневник

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Петербургский «Кристалл» выиграл Суперкубок по пляжному футболу

Петербургский «Кристалл» выиграл Суперкубок по пляжному футболу

Победить удалось московский «Локомотив» Петербургская команда по пляжному футболу клуба «Кристалл» пополнила коллекцию трофеев, в которую входят восемь титулов чемпиона России, выигрышем Суперкубка страны.

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