Петербургский «Кристалл» выиграл Суперкубок по пляжному футболу

Победить удалось московский «Локомотив» Петербургская команда по пляжному футболу клуба «Кристалл» пополнила коллекцию трофеев, в которую входят восемь титулов чемпиона России, выигрышем Суперкубка страны.
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