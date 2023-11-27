Захарова оценила слова Борреля о бесцельности помощи Газе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о бессмысленности предоставления гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
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