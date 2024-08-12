Спрос на книги про историю права в России вырос более чем в восемь раз

Спрос на книги про право среди россиян увеличился. Так, возглавила рейтинг книг по этому направлению подкатегория "История права" - на нее спрос вырос более чем в восемь раз, говорится в исследовании Литрес, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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