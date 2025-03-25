Пожарные Приморья спасли щенка из 4-метрового колодца и нашли ему дом

В Приморском крае пожарные спасли щенка, упавшего в 4-метровый колодец, заваленный мусором. Сотрудники МЧС России с помощью штурмовой лестницы извлекли дворняжку, которая не пострадала, и решили оставить её в пожарно-спасательной части Артема.