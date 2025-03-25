Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Пожарные Приморья спасли щенка из 4-метрового колодца и нашли ему дом

Пожарные Приморья спасли щенка из 4-метрового колодца и нашли ему дом

В Приморском крае пожарные спасли щенка, упавшего в 4-метровый колодец, заваленный мусором. Сотрудники МЧС России с помощью штурмовой лестницы извлекли дворняжку, которая не пострадала, и решили оставить её в пожарно-спасательной части Артема.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх