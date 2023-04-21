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Артета о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» снова себе все усложнил, но я полюбил игроков еще сильнее за их реакцию. Мы должны были побеждать, моментов хватало»

Артета о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» снова себе все усложнил, но я полюбил игроков еще сильнее за их реакцию. Мы должны были побеждать, моментов хватало»

«Канониры» сыграли вничью третий тур подряд – с «Саутгемптоном» (3:3). В следующем матче они встретятся с «Манчестер Сити».

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