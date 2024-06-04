Двум категориям россиян могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

Экономист Сорокина: пожарным ВС России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет Двум категориям граждан России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет, сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина в разговоре с агентством «Прайм».