Двум категориям россиян могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

Экономист Сорокина: пожарным ВС России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет Двум категориям граждан России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет, сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина в разговоре с агентством «Прайм».
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