Певица Вика Цыганова резко высказалась по поводу отказа Минюста признавать иноагентами народную артистку Аллу Пугачёву и телеведущего Ивана Урганта.
Вика Цыганова заявила, что вокруг Путина "скорее всего, одни предатели"
Комментарии
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Григорий Малахов
А царь - Николай II тоже так говорил: типа - вот кончится война тогда начнём реформы (это когда ему советовали что-то делать с тем, что тогда творилось в стране, что нужны срочные меры). Чем это закончилось все знают. Так и у Путина - как бы не было поздно принимать какие-то меры... Иначе дождёмся - только не социалистической революции, а чего-нибудь гораздо хуже.
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19 мин.
Misha Glusch
и действительно на ТВ ни гу-гу об атаке на аэродромы, мусолят об этих сраных переговорах, вообще посторонних темах, растравляют ранки о погибших и раненых в терактах на жд, при этом причиной крушения товарного состава называют взрыв эстакады, а крушения пассажирского поезда "обрушение" моста, хохла что-ли обеляют? тему забалтывают конкретно, типа хорошая мина при плохой игре?
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13 мин.
Анна Зареченская
Все это понятно, но почему он сам допустил эту вакханалию, почему обязательно нужно выжидать чего-то. Одним махом разрубить всю эту публику.
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1 мин.
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