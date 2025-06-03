Вика Цыганова заявила, что вокруг Путина "скорее всего, одни предатели"

Григорий Малахов

А царь - Николай II тоже так говорил: типа - вот кончится война тогда начнём реформы (это когда ему советовали что-то делать с тем, что тогда творилось в стране, что нужны срочные меры). Чем это закончилось все знают. Так и у Путина - как бы не было поздно принимать какие-то меры... Иначе дождёмся - только не социалистической революции, а чего-нибудь гораздо хуже.