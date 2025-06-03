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Вика Цыганова заявила, что вокруг Путина "скорее всего, одни предатели"

Вика Цыганова заявила, что вокруг Путина "скорее всего, одни предатели"

Певица Вика Цыганова резко высказалась по поводу отказа Минюста признавать иноагентами народную артистку Аллу Пугачёву и телеведущего Ивана Урганта.

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Комментарии
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Григорий Малахов
А царь - Николай II тоже так говорил: типа - вот кончится война тогда начнём реформы (это когда ему советовали что-то делать с тем, что тогда творилось в стране, что нужны срочные меры). Чем это закончилось все знают. Так и у Путина - как бы не было поздно принимать какие-то меры... Иначе дождёмся - только не социалистической революции, а чего-нибудь гораздо хуже.
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19 мин.
Misha Glusch
и действительно на ТВ ни гу-гу об атаке на аэродромы, мусолят об этих сраных переговорах, вообще посторонних темах, растравляют ранки о погибших и раненых в терактах на жд, при этом причиной крушения товарного состава называют взрыв эстакады, а крушения пассажирского поезда &quot;обрушение&quot; моста, хохла что-ли обеляют? тему забалтывают конкретно, типа хорошая мина при плохой игре?
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13 мин.
Анна Зареченская
Все это понятно, но почему он сам допустил эту вакханалию, почему обязательно нужно выжидать чего-то. Одним махом разрубить всю эту публику.
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1 мин.
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