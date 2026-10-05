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Огромный аккумулятор на 9020 мА•ч, 90 Вт, 120-Гц AMOLED-экран с яркостью до 5000 нит, защита IP68/IP6. Представлен смартфон Vivo Y600k Turbo

Огромный аккумулятор на 9020 мА•ч, 90 Вт, 120-Гц AMOLED-экран с яркостью до 5000 нит, защита IP68/IP6. Представлен смартфон Vivo Y600k Turbo

За 420 долларов Vivo без отдельной презентации добавила в линейку Y600 новую модель Y600k Turbo, сделав главной особенностью смартфона аккумулятор емкостью 9020 мА•ч.

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