HR‑эксперт посоветовала делать перерывы по 15 минут в течение рабочего дня

Безостановочная работа очень быстро приведет к эмоциональному выгоранию. Чтобы этого избежать, в течение рабочего дня стоит делать 15-минутные перерывы, сообщила эксперт Moscow Business School в области HR Ирина Лялина в беседе с РИАМО.
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