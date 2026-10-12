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Русская Семёрка

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Петр Исаев: что случилось с главным помощником Чапаева после гибели комдива

Споры о гибели легендарного комдива Василия Чапаева не утихают до сих пор — утонул ли он в реке Урал или был сражён белогвардейской пулей, историки спорят уже почти столетие.

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