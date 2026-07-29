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Москвичам пообещали звездопад

Москвичам пообещали звездопад

Жители столицы смогут наблюдать звездопад, его пик придется на четверг и пятницу, 30 и 31 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на заявление ведущего научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ РАН), кандидата технических наук Натана Эйсмонта.

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