Пашинян принял деловое предложение Путина, ошарашив весь Запад

Армянский премьер всё-таки отправился на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГСегодня, 25 декабря, стало известно, что премьер-министр Армении всё-таки примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неофициальном саммите СНГ.
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