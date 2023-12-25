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Царьград

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Пашинян принял деловое предложение Путина, ошарашив весь Запад

Пашинян принял деловое предложение Путина, ошарашив весь Запад

Армянский премьер всё-таки отправился на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГСегодня, 25 декабря, стало известно, что премьер-министр Армении всё-таки примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неофициальном саммите СНГ.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении.
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11 час.
КК
Коля Колянов
А зачем приглашали эту армянскую вонючку Вяликой армении.
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9 час.

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