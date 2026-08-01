Удивительные находки в подземелье Казани. Сегодня сотрудники Водоканала презентовали журналистам топ самых неожиданных предметов, которые аварийные бригады нашли в канализации города — среди них посуда, строительные инструменты, телефоны, голова манекена, и даже останки животных.