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Позитив для оптимистов

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Кишинев готовится к демонтажу Гагаузии

Кишинев готовится к демонтажу Гагаузии

  Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
БРАТЬ ОДЕССУ НУЖНО!! И  спасать Приднестровье, и Гагаузию от   ФАШИСТСКОЙ РУМЫНЩИНЫ!!  Румыны во время войны были КАРАТЕЛЯМИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ!!   ВОТ КТО РВЕТСЯ В ГАГАУЗИЮ и В МОЛДАВИЮ!!    КАРАУЛ!!
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