Кишинев готовится к демонтажу Гагаузии

Vladimir Lioubimcev

БРАТЬ ОДЕССУ НУЖНО!! И спасать Приднестровье, и Гагаузию от ФАШИСТСКОЙ РУМЫНЩИНЫ!! Румыны во время войны были КАРАТЕЛЯМИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ!! ВОТ КТО РВЕТСЯ В ГАГАУЗИЮ и В МОЛДАВИЮ!! КАРАУЛ!!