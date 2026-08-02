Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам.
Кишинев готовится к демонтажу Гагаузии
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
БРАТЬ ОДЕССУ НУЖНО!! И спасать Приднестровье, и Гагаузию от ФАШИСТСКОЙ РУМЫНЩИНЫ!! Румыны во время войны были КАРАТЕЛЯМИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ!! ВОТ КТО РВЕТСЯ В ГАГАУЗИЮ и В МОЛДАВИЮ!! КАРАУЛ!!
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