Тарасенко после серии с «Колорадо» заявил, что у него есть проблемы с пахом

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко имеет проблемы с пахом, сообщает журналист Грег Вышински. Об этом 29-летний россиянин заявил после четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (2:5), в котором форвард оформил дубль.